"З днем незалежності, раби": жителя Рівного засудили за зухвалу витівку

Чоловік заявив, що незадоволений рівнем життя

У Рівному місцевий житель отримав вирок суду за те, що в День Незалежності розмістив на електронних табло міста провокаційний напис. Пізніше він вибачився за цей вчинок.

За даними обласної прокуратури, 24 серпня цього року 31-річний Артем Селецький, використовуючи власний мобільний телефон, здійснив несанкціоноване втручання в роботу електронних екранів, розташованих на одному з автовокзалів Рівного та по вулиці Драгоманова в обласному центрі. Він замінив рекламне повідомлення на надпис "З днем незалежності, раби!!!".

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка. В нього було проведено обшук та вилучено мобільні телефони, які використовував підозрюваний для реалізації протиправних намірів.

Чоловік заявив, що незадоволений рівнем життя в країні, а відтак, вважає себе рабом. Водночас запевнив, що не підтримує російську агресію проти України. Також з'ясувалось, що раніше чоловік обслуговував електронне обладнання місцевих пунктів обміну валют.

Затриманий житеь Рівного

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури підозрюваному було повідомлено про підозру у повторному несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж (ч. 1, ч. 2 ст. 361 КК України).

Чоловік також записав відео, на якому він вибачився за цей вчинок. Він також визнав, що його витівка могла бути використана в інтересах російської пропаганди.

Як пише видання zaxid.net, судове засідання у цій справі відбулося 9 жовтня. Обвинувачений на нього не прийшов. Водночас раніше він подав заяву, що у питанні призначення покарання він покладається на розсуд суду.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем) та призначив йому рік іспитового терміну. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.

Нагадаємо, у Рівному 21-річний водій Ford Mustang влаштував "дрифт" на вулиці Соборній перед фотографіями наших полеглих захисників.