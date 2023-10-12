"С днем независимости, рабы": жителя Ровно осудили за дерзкую затею

Мужчина заявил, что недоволен уровнем жизни

В Ровно местный житель получил приговор суда за то, что в День Независимости разместил на электронных табло города провокационную надпись. Позже он извинился за этот поступок.

По данным областной прокуратуры, 24 августа этого года 31-летний Артем Селецкий, используя свой мобильный телефон, осуществил несанкционированное вмешательство в работу электронных экранов, расположенных на одном из автовокзалов Ровно и по улице Драгоманова в областном центре. Он заменил рекламное сообщение на надпись "С днем независимости, рабы!!!"

Правоохранители оперативно задержали мужчину. У него был проведен обыск и изъяты мобильные телефоны, которые использовал подозреваемый для реализации противоправных намерений.

Мужчина заявил, что недоволен уровнем жизни в стране, а потому считает себя рабом. В то же время, заверил, что не поддерживает российскую агрессию против Украины. Выяснилось, что ранее мужчина обслуживал электронное оборудование местных пунктов обмена валют.

Задержанный житель Ровно

При процессуальном руководстве Ровенской окружной прокуратуры подозреваемому было поставлено в известность о подозрении в повторном несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей (ч. 1, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Мужчина также записал видео, на котором он извинился за этот поступок. Он также признал, что его проделка могла быть использована в интересах российской пропаганды.

Как пишет издание zaxid.net, судебное заседание по этому делу прошло 9 октября. Обвиняемый на него не пришел. В то же время ранее он подал заявление, что в вопросе назначения наказания он полагается на усмотрение суда.

Судья Дмитрий Яковлев признал мужчину виновным в нарушении ч.1 и ч.2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем) и назначил ему год испытательного срока. Приговор пока еще не вступил в законную силу, стороны могут подать апелляции.

Напомним, в Ровно 21-летний водитель Ford Mustang устроил "дрифт" на улице Соборной перед фотографиями наших павших защитников.