Укр

"С днем независимости, рабы": жителя Ровно осудили за дерзкую затею

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Надпись на электронном табло
Надпись на электронном табло. Фото Социальные сети

Мужчина заявил, что недоволен уровнем жизни

В Ровно местный житель получил приговор суда за то, что в День Независимости разместил на электронных табло города провокационную надпись. Позже он извинился за этот поступок.

По данным областной прокуратуры, 24 августа этого года 31-летний Артем Селецкий, используя свой мобильный телефон, осуществил несанкционированное вмешательство в работу электронных экранов, расположенных на одном из автовокзалов Ровно и по улице Драгоманова в областном центре. Он заменил рекламное сообщение на надпись "С днем независимости, рабы!!!"

Правоохранители оперативно задержали мужчину. У него был проведен обыск и изъяты мобильные телефоны, которые использовал подозреваемый для реализации противоправных намерений.

Мужчина заявил, что недоволен уровнем жизни в стране, а потому считает себя рабом. В то же время, заверил, что не поддерживает российскую агрессию против Украины. Выяснилось, что ранее мужчина обслуживал электронное оборудование местных пунктов обмена валют.

Задержанный житель Ровно

При процессуальном руководстве Ровенской окружной прокуратуры подозреваемому было поставлено в известность о подозрении в повторном несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей (ч. 1, ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Мужчина также записал видео, на котором он извинился за этот поступок. Он также признал, что его проделка могла быть использована в интересах российской пропаганды.

Как пишет издание zaxid.net, судебное заседание по этому делу прошло 9 октября. Обвиняемый на него не пришел. В то же время ранее он подал заявление, что в вопросе назначения наказания он полагается на усмотрение суда.

Судья Дмитрий Яковлев признал мужчину виновным в нарушении ч.1 и ч.2 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем) и назначил ему год испытательного срока. Приговор пока еще не вступил в законную силу, стороны могут подать апелляции.

Напомним, в Ровно 21-летний водитель Ford Mustang устроил "дрифт" на улице Соборной перед фотографиями наших павших защитников.

Теги:
#День Независимости #Ровно #Табло