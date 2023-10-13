Розтрата на мільйони: ексзаступнику міністра повідомили про підозру

Наразі підозрюваний працює адвокатом

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України. За даними правоохоронців, він допустив розтрату майна на понад 10 млн грн.

Як повідомляє пресслужба ДБР, наразі фігурант працює адвокатом. А події, щодо яких ведеться слідство, мали місце ще до роботи колишнього посадовця у Мін'юсті.

За даними ДБР, підозрюваний був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини. Зазначається, що замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю.

За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому, за інформацією слідства, покупці були на пряму пов’язані з колишнім власником цього ж підприємства.

Повідомлення про підозру

Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Слід зазначити, що ДБР не повідомляє ім'я та фамілію підозрюваного. Проте, за даними ЗМІ, йдеться про Віталія Василика.

Нагадаємо, співробітники ДБР повідомили про ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн гривень державних коштів. Вони були виділені на закупівлю бронежилетів.