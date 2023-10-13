Растрата на миллионы: экс-замминистра сообщили о подозрении

В настоящее время подозреваемый работает адвокатом

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины. По данным правоохранителей, он допустил растрату имущества на более чем на 10 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ГБР, фигурант работает адвокатом. А события, по которым ведется следствие, имели место еще до работы бывшего должностного лица в Минюсте.

По данным ГБР, подозреваемый был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винницкой области. Отмечается, что вместо того, чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости.

По экспертным оценкам, разница составила более 10 млн грн. При этом, по информации следствия, покупатели были напрямую связаны с бывшим собственником этого же предприятия.

Сообщение о подозрении

Адвокат уведомлен о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Следует отметить, что ГБР не сообщает имя и фамилию подозреваемого. Однако, по данным СМИ, речь идет о Виталии Василике.

Напомним, сотрудники ГБР сообщили о еще одном подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ за растрату более 250 млн гривен государственных средств. Они были выделены на закупку бронежилетов.