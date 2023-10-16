"Змусив 19 росіян просто здатися в полон": як Буданов брав участь у операції ГУР

Особиста присутність начальника ГУР на завданні дала моральне піднесення бійцям

Спецназівці Головного управління розвідки МО України часто залучені до завдань, де необхідно зіткнутися з перевагою окупантів. Начальник ГУР Кирило Буданов також бере участь у деяких із них.

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв’ю РБК-Україна. За його словами, одного разу Буданов буквально змусив здатися в полон 19 російських загарбників.

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон", — сказав "Лютий".

Він також підкреслив, що Буданов має неймовірну силу духу і бійці, що були на тому завданні, почувши голос Буданова відчули моральне піднесення. "Лютий" додав, що практично ніхто тоді не здогадувався, що на завданні разом із ними особисто буде присутній Буданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кирило Буданов знову заговорив про терміни визволення тимчасово окупованого росіянами Криму, а також від нього пролунав тонкий натяк.