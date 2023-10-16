Детективи БЕБ відмовляються залучати консула Ізраїля до справи Коломойського, - адвокат

Адвокат повідомив, що Коломойського жодного разу за час перебування під вартою не допитували

Адвокати Ігоря Коломойського просили залучити для участі у слідчих діях уповноваженого консула Ізраїля, бо бізнесмен являється громадянином цієї держави. Детективи Бюро економічної безпеки України відмовилися задовольнити клопотання.

"Як відомо, пан Ігор Коломойський є громадянином Держави Ізраїль. Для забезпечення відповідних процесуальних гарантій ми з колегами ініціювали клопотання до Бюро економічної безпеки України та просили залучити для участі у слідчих діях уповноваженого консула Держави Ізраїль", — повідомив адвокат Олександр Лисак, який представляє інтереси бізнесмена.

За його словами, традиційно у задоволенні такого клопотання детективи БЕБ відмовили.

"Ми отримуємо послідовні відмови у забезпеченні зустрічей з дружиною клієнта, залучення консула, а самого клієнта жодного разу за час перебування під вартою не допитували. Більше того, останню відмову детективи надали фактично в той самий день звернення з клопотанням, що на нашу думку, свідчить про шаблонне ставлення слідства до будь-яких клопотань захисту", — підкреслив Лисак.

Справа Коломойського — що відомо

2 вересня 2023 року Ігор Коломойський отримав від СБУ підозру за двома статтями — ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Шевченківський райсуд Києва відправив бізнесмена під варту з альтернативою внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

15 вересня Коломойському вручили нову підозру у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривен. Того ж дня суд збільшив розмір застави до 3,9 мільярда гривень. Згодом адвокати Коломойського повідомили, що йому відмовляють у зустрічі з дружиною.

6 жовтня Апеляційний суд залишив у силі ухвалу про майже 3,9 мільярда гривень застави для бізнесмена.