Детективы БЭБ отказываются привлекать консула Израиля в дело Коломойского, — адвокат

Адвокат сообщил, что Коломойского ни разу за время содержания под стражей не допрашивали.

Адвокаты Игоря Коломойского просили привлечь для участия в следственных действиях уполномоченного консула Израиля, потому что бизнесмен является гражданином этого государства. Детективы Бюро экономической безопасности Украины отказались удовлетворить ходатайство.

"Как известно, господин Игорь Коломойский является гражданином Государства Израиль. Для обеспечения соответствующих процессуальных гарантий мы с коллегами инициировали ходатайство в Бюро экономической безопасности Украины и просили привлечь для участия в следственных действиях уполномоченного консула Государства Израиль", — сообщил представляющий интерес адвокат Александр Лысак. бизнесмена.

По его словам, традиционно в удовлетворении такого ходатайства детективы БЭБ отказали.

"Мы получаем последовательные отказы в обеспечении встреч с женой клиента, привлечения консула, а самого клиента ни разу за время нахождения под стражей не допрашивали. Более того, последний отказ детективы предоставили фактически в тот же день обращение с ходатайством, что, по нашему мнению, свидетельствует о шаблонном отношении следствия к любым ходатайствам защиты», — подчеркнул Лысак.

Дело Коломойского — что известно

2 сентября 2023 года Игорь Коломойский получил от СБУ подозрение по двум статьям — ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский райсуд Киева отправил бизнесмена под стражу с альтернативой внесения залога более чем в 509 миллионов гривен.

15 сентября Коломойскому вручили новое подозрение по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен. В тот же день суд увеличил размер залога до 3,9 млрд грн. Впоследствии адвокаты Коломойского сообщили, что ему отказывают во встрече с супругой.

6 октября Апелляционный суд оставил в силе решение о почти 3,9 миллиарда гривен залога для бизнесмена.