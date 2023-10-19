В Україні виявлено новий штам COVID-19: у яких областях зафіксований та наскільки небезпечний

Захворювання стало не таким агресивним, але все ж таки небезпечне

Хоча пандемію через коронавірус скасовано по всьому світу, люди не перестають заражатися ним: в Україні вже виявлено 10 випадків штаму "Еріс" — підвиду COVID-19. Його зафіксовано у шести областях: Дніпропетровська, Закарпатська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька області.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. "Еріс" — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон".

Загалом у період з 2 по 8 жовтня в Україні зареєстровано 5 186 випадків захворювання на COVID-19. 18 — з летальними наслідками, серед людей старше 30 років.

У МОЗ пояснили, що симптоми "Еріса" такі ж, як і при інших відомих штамах COVID-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота в тілі, головний біль, лихоманка.

"Специфічна відмінність "Еріса" — це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Проте, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик громадського здоров’я населення цього штаму оцінюється як низький", — зазначили у МОЗ.

Захиститись від важкого перебігу "Еріса", як і інших штамів коронавірусу, можна за допомогою вакцинації. Необхідний курс із трьох щеплень: дві дози первинної вакцинації та бустерне щеплення, через 5 місяців після первинної вакцинації. Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безплатною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці вересня у світі почав активніше поширюватися Covid-19 — штам BA.2.86. Однак хороша новина в тому, що вірус не такий небезпечний, як три роки тому, і проходить у легшій формі.