Воїн коротко розповів, що з ним сталося

Український режисер, колишній в’язень кремля, а нині військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов отримав поранення на фронті. На щастя, травма не тяжка.

Про це у четвер, 19 жовтня, військовий розповів на своїй сторінці у Facebook. За його словами, це був приліт уламка.

"Знову поранення, але знову не важке — спіймав уламок убік", — сказав Сенцов.

Зазначимо, що Олег Сенцов став на захист Батьківщини після початку повномасштабного російського вторгнення. Він воює на південному напрямку. У липні 2023 року під час виконання бойового завдання він отримав контузію. А через тиждень захисник повідомив про осколкові поранення внаслідок артобстрілу.

"Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, потрапили під артилерійський обстріл. Бредлі (бойова машина піхоти США. – Ред.) знову врятував нам життя. Троє поранених, переважно уламки. З лиця вже витягли, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди", — розповів тоді Сенцов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління української розвідки Кирило Буданов розповів, що за час збройної агресії російських окупантів він тричі отримував поранення.