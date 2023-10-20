На скільки вигідно встановити домашню СЕС та чи існують програми фінансової підтримки?

Відновлювана енергетика може допомогти повернути світло в українські домівки

В останні роки Україна стала свідком безпрецедентного інтересу іноземних та місцевих інвесторів до українських проєктів у сфері відновлюваної енергетики. Особлива увага приділяється до бізнесу та критичної інфраструктури. Відтак Україна вже реалізувала кілька важливих проєктів з використання зеленої енергії для лікарень та шкіл.

Поняття енергонезалежності сьогодні на устах багатьох. Проте чи реально надати такі можливості не лише для критичних об'єктів, а й для кожного приватного чи багатоквартирного будинку? Оскільки окупанти не зупиняють спроб залишити Україну без світла, державі має бути вигідно підтримувати розвиток домашньої зеленої енергії.

Телеграф вирішив дізнатися чи існують сьогодні фінансові програми, що підтримують енергонезалежність українських родин.

Дахові сонячні електростанції допомогли українцям на початку війни

За офіційними даними, у 2021 році майже 15 тисяч українських родин встановили сонячні установки. Всього нараховувалося близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні панелі. Це удвічі більше ніж у 2020 році. Сьогодні їх точна кількість невідома, але ймовірно кількість СЕС виросла в рази.

На початку великого вторгнення, коли деякі громади залишалися без світла, саме сонячні електростанції ставали справжнім порятунком. А сусіди з інших вулиць приходили до таких будинків, щоб заряджати свої мобільні телефони та дивитися новини.

Однак не всі сонячні станції в індивідуальних будинках можуть витягнути великі блекаути. Причина не в похмурій погоді. Переважно українці встановлюють мережеві станції, які синхронізовані з загальною мережею. Вони заточені під генерацію електроенергії для продажу по зеленому тарифу. Коли ж відключається загальна мережа такі станції не працюють. Інша справа — гібридні станції, оснащені акумуляторами. Вони можуть забезпечувати будинок електрикою від акумуляторів та сонячних панелей під час стабілізаційних відключень.

— Минулого року дуже багато власників встановили собі інвертори разом з акумуляторами. В такому випадку мова йде не про окупність чи заробіток, а про власну енергонезалежність.

Придбавши модель інвертора, який підтримує зарядку не тільки від мережі, а і від сонячних панелей, власник може додатково встановити сонячні панелі. Це дозволить покладатись не лише на потужність акумуляторів, але і споживати енергію сонця. Безперечно, це також зменшить споживання електроенергії із загальної мережі, — каже в коментарі Телеграфу голова комітету домашніх сонячних електростанцій АСЕУ Сергій Ручко.

Де взяти гроші на будівництво?

Ідея встановлення сонячної електростанції для виробництва власної сонячної енергії є досить привабливою. Але тоді постає питання, де взяти гроші на її будівництво?

Як пояснює Телеграфу голова комітету домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики України Сергій Ручко, великих державних програм, які б стимулювали встановлення СЕС для приватних домогосподарств сьогодні немає.

— Однак нещодавно прийнятий закон 3220-IX передбачає стимулювання встановлення невеликих сонячних електростанцій, до 10 кВт, обов’язково з акумуляторами. За словами представників Міненерго зараз триває розробка вторинного законодавства, та закладаються гроші в бюджет 2024 для цих програм.

Законопроєкт дуже амбіційний, але все залежить від підзаконних актів, які пишуться саме зараз. Асоціація Сонячної Енергетики України та її комітет домашніх сонячних електростанцій планує брати активну участь у законотворчості, задля створення ринкового та енергонезалежного "зеленого" розквіту України, — зауважує експерт.

З усім тим отримати гранти на приватні СЕС можна від місцевих бюджетів та громадських організацій. Таких ініціатив не багато, але проєкти тестуються і деякі з них доволі цікаві.

Так, у лютому 2023 року мешканці столичного будинку по Великій Васильківській у рамках комплексу енергоефективних заходів встановили сонячні батареї на даху. Установка слугує резервним джерелом електроенергії у разі можливих відключень.

Сонячні панелі на даху однієї зі столичних висоток

Низка енергоефективних робіт була виконана у житловому будинку в рамках міської програми "70/30%". Відповідно до її умов, 70% вартості робіт оплачує місто, а 30% – мешканці збирають самі та інвестують. Загальна вартість робіт становила 2,5 млн грн.

Як тоді повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, такі проєкти столична влада планує масштабувати, а досвід транслювати на інші будинки, ОСББ та столичні громади. Загалом у Києві виконали понад 1000 енергоощадних проєктів.

Цікавий грантовий конкурс пропонує також ГО "Екоклуб". Загалом програма розрахована для органів місцевого самоврядування, неприбуткових громадських організацій та консорціумів, що мають юридичне підґрунтя для роботи. Однак як пояснив Телеграфу експерт громадської організації Дмитро Сакалюк, фінансування можуть направити на цілий район чи селище.

— Якщо громадські організації чи ОМС запланують проєкт, який націлений на приватні домогосподарства та українські родини, то це потенційно можливо. Якщо позивачі зацікавлені у поданні такої заяви, то теоретично можна все що завгодно організувати. У нас вже були такі переможці. Наприклад, у Луцьку є організація, що реалізовує встановлення теплових насосів для багатоквартирних будинків, — розповідає Дмитро.

Міні-гранти реалізовує також БФ "Громадське здоров’я" у Кривому Розі. У вересні організація оголосила конкурс на різні види підтримки. Одним з пропонованих лотів є підготовка до зими. Українським родинам пропонують не тільки забезпечення альтернативними джерелами живлення (наприклад, сонячні батареї, дизельні генератори, портативні електричні станції тощо), а й заміну вікон, теплоізоляцію приміщень тощо. Зрештою шукати такі пропозиції краще локально.

Чи справді Міненерго могло б приділити більше уваги даному напрямку, але не зацікавлено у розвитку домашніх СЕС?

Ще у 2009 році в Україні ввели програму, що мала на меті стимулювати домогосподарства до альтернативних джерел енергії. Згідно з зеленим тарифом, держава зобов'язана купувати у власників сонячних електростанцій надлишок виробленої енергії в 4-5 разів дорожче тарифів споживання. Таким чином, встановивши власну мережеву сонячну електростанцію, ви за 3-6 років повернете повністю вартість обладнання, а далі будете отримувати чистий дохід.

Та у 2019 році органи влади відкрито почали боротьбу з власниками таких установок та навіть запропонували законодавчо обмежити будівництво сонячних станцій (СЕС).

Свою позицію в Міненерго тоді пояснили двома основними факторами. По-перше, населення "неправильно зрозуміло" ідею встановлення домашніх сонячних електростанцій. Власники домашніх сонячних електростанцій (СЕС) зловживають на ринку, використовуючи поточну модель підтримки приватних домогосподарств за "зеленим" тарифом, орієнтовану на надприбутки, а не покриття власного споживання. Друга причина – численні приватні сонячні електростанції "ускладнюють управління енергоринком, дестабілізуючи ситуацію з енергопотоками".

Відповідно до Міненерго, доказом зловживань є велика кількість договорів щодо домашніх СЕС із надзвичайно низьким споживанням електроенергії. А у 15% домогосподарств, що встановили приватні СЕС, взагалі відсутнє споживання.

— Чи змінилася їх позиція сьогодні? На жаль, законотворці як завжди йдуть на крок позаду. Цілий ряд додаткових обмежень прийняли в жовтні 2022 року, коли навпаки, потреба та актуальність приватних СЕС набула свого піка. І майже всі обмеження діють і понині. Результати дій законотворців, всі зможуть побачити вже на початку наступного року, коли будуть пораховані введені за рік потужності домашніх СЕС, — розповідає Телеграфу член правління АСЕУ Дмитро Сакалюк

Він зазначає, що головне не плутати поняття "зелена" енергетика і "зелений" тариф. Зелений тариф, який покликаний додатково стимулювати розвиток домашніх СЕС, вже у 2024 році буде зменшено на 10%, як і додатково ще на 10% у 25 та 26 роках.

*В Україні "зелений" тариф запровадили у 2008 році. Відповідно до чинного Закону "зелений" тариф діє до 2030 року. Власники мережевих СЕС, підключені до мережі зеленого тарифу, мають право продавати надлишкову вироблену електроенергію до місцевого дистриб'ютора електроенергії за фіксованою ціною. Однак в майбутньому виплати за ці надлишки будуть зменшені.

— Вже з 2029 року, всі ці потужності будуть працювати за ринковими цінами. Не варто забувати, що це мільярди доларів, які вклали прості громадяни у генеруючі потужності зі своїх кишень, і які вже сьогодні рятують енергомережу країни у спекотні й не тільки дні, — каже експерт з енергетики.

Дмитро Сакалюк підсумовує, що весь світ живе за іншою моделлю — ґрунтовніша підтримка встановлення невеликих СЕС приватними домогосподарствами та адресні дотації для тих, хто не в змозі оплачувати електроенергію за ринковими цінами. За такою моделлю, навіть у набагато менш сонячних країнах, обсяги встановлених СЕС вимірюються мільйонами, а не десятками тисяч, як у нас. Наприклад, у США є штати, які пропонують безплатні сонячні панелі жителям, які мають на це право.