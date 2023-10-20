На сколько выгодно установить домашнюю СЭС и есть ли программы финансовой поддержки?

Возобновляемая энергетика может помочь вернуть свет в украинские дома

В последние года Украина стала свидетелем беспрецедентного интереса иностранных и местных инвесторов к украинским проектам в сфере возобновляемой энергетики. Особое внимание уделяется бизнесу и критической инфраструктуре. Украина уже реализовала несколько важных проектов по использованию зеленой энергии для больниц и школ.

Понятие энергонезависимости сегодня на устах многих. Однако реально ли предоставить такие возможности не только для критических объектов, но и для каждого частного или многоквартирного дома? Поскольку оккупанты не останавливают попыток оставить Украину без света, государству должно быть выгодно поддерживать развитие домашней зеленой энергии.

Телеграф решил узнать, существуют ли сегодня финансовые программы, поддерживающие энергонезависимость украинских семей.

Домашние солнечные электростанции помогли украинцам в начале войны

По официальным данным, в 2021 году почти 15 тысяч украинских семей установили солнечные установки. Всего насчитывалось около 45 тысяч домохозяйств, использующих солнечные панели. Это вдвое больше, чем в 2020 году. Сегодня их точное количество неизвестно, но вероятно количество СЭС выросло в разы.

В начале большого вторжения, когда некоторые общины оставались без света, именно солнечные электростанции становились настоящим спасением. А соседи с других улиц приходили в такие дома, чтобы заряжать свои мобильные телефоны и смотреть новости.

Однако не все солнечные станции в индивидуальных домах могут извлечь большие блекауты. Причина не в пасмурной погоде. Преимущественно украинцы устанавливают сетевые станции, синхронизированные с общей сетью. Они заточены под генерацию электроэнергии для продаж по зеленому тарифу. Когда же отключается общая сеть, такие станции не работают. Другое дело – гибридные станции, оснащенные аккумуляторами. Они могут снабжать дом электричеством от аккумуляторов и солнечных панелей во время стабилизационных отключений.

— В прошлом году очень многие владельцы установили себе инверторы вместе с аккумуляторами. В таком случае речь идет не об окупаемости или заработке, а о собственной энергонезависимости.

Приобретая модель инвертора, который поддерживает зарядку не только от сети, но и от солнечных панелей, владелец может дополнительно установить солнечные панели. Это позволит полагаться не только на мощность аккумуляторов, но и потреблять энергию солнца. Бесспорно, это также уменьшит потребление электроэнергии из общей сети, говорит в комментарии Телеграфу председатель комитета домашних солнечных электростанций АСЕУ Сергей Ручко.

Где взять деньги на строительство?

Идея установки солнечной электростанции для производства собственной солнечной энергии достаточно привлекательна. Но тогда возникает вопрос, где взять деньги на ее строительство?

Как объясняет Телеграфу председатель комитета домашних солнечных электростанций Ассоциации солнечной энергетики Украины Сергей Ручко, крупных государственных программ, стимулирующих установку СЭС для частных домохозяйств сегодня нет.

— Однако недавно принятый закон 3220-IX предусматривает стимулирование установки небольших солнечных электростанций до 10 кВт обязательно с аккумуляторами. По словам представителей Минэнерго, сейчас продолжается разработка вторичного законодательства, и закладываются деньги в бюджет 2024 для этих программ.

Законопроект очень амбициозен, но все зависит от подзаконных актов, которые пишутся сейчас. Ассоциация Солнечной Энергетики Украины и ее комитет домашних солнечных электростанций планирует активно участвовать в законотворчестве, для создания рыночного и энергонезависимого "зеленого" расцвета Украины, — отмечает эксперт.

Со всем этим получить гранты на частные СЭС можно от местных бюджетов и организаций. Таких инициатив немного, но проекты тестируются и некоторые из них довольно интересны.

Так, в феврале 2023 года жители столичного дома по Большой Васильковской в рамках комплекса энергоэффективных мероприятий установили солнечные батареи на крыше. Установка служит резервным источником электроэнергии в случае возможных отключений.

Солнечные панели на крыше одной из столичных высоток

Ряд энергоэффективных работ был выполнен в жилом доме в рамках городской программы "70/30%". Согласно ее условиям, 70% стоимости работ оплачивает город, а 30% – жители собирают сами и инвестируют. Общая стоимость работ составила 2,5 млн. грн.

Как тогда сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, такие проекты столичные власти планируют масштабировать, а опыт транслировать на другие дома, ОСМД и столичные общины. Всего в Киеве выполнили более 1000 энергосберегающих проектов.

Интересный грантовый конкурс предлагает также ОО "Экоклуб". В целом, программа рассчитана для органов местного самоуправления, неприбыльных общественных организаций и консорциумов, имеющих юридическую основу для работы. Однако, как пояснил Телеграфу эксперт общественной организации Дмитрий Сакалюк, финансирование могут направить на целый район или поселок.

— Если общественные организации или ОМС запланируют проект, нацеленный на частные домохозяйства и украинские семьи, это потенциально возможно. Если просители заинтересованы в подаче такого заявления, то теоретически можно все что угодно организовать. У нас уже были победители. К примеру, в Луцке есть организация, реализующая установку тепловых насосов для многоквартирных домов, — рассказывает Дмитрий.

Мини-гранты реализует также БФ "Общественное здоровье" в Кривом Роге. В сентябре организация объявила конкурс на разные виды поддержки. Одним из предлагаемых лотов является подготовка к зиме. Украинским семьям предлагают не только обеспечение альтернативными источниками питания (например, солнечные батареи, дизельные генераторы, портативные электрические станции), но и замену окон, теплоизоляцию помещений и т.д. В конце концов, искать такие предложения лучше локально.

Действительно ли Минэнерго могло бы уделить больше внимания данному направлению, но не заинтересовано в развитии домашних СЭС?

Еще в 2009 году в Украине ввели программу, которая имела целью стимулировать домохозяйства к альтернативным источникам энергии. Согласно зеленому тарифу, государство обязано покупать у владельцев солнечных электростанций избыток производимой энергии в 4-5 раз дороже тарифов потребления. Таким образом, установив собственную сетевую солнечную электростанцию, вы за 3-6 лет вернете полностью стоимость оборудования, а дальше будете получать чистый доход.

Но в 2019 году органы власти открыто начали борьбу с владельцами таких установок и предложили законодательно ограничить строительство солнечных станций (СЭС).

Свою позицию в Минэнерго тогда объяснили двумя основными факторами. Во-первых, население "неправильно поняло" идею установки домашних солнечных электростанций. Владельцы домашних солнечных электростанций (СЭС) злоупотребляют на рынке, используя текущую модель поддержки частных домохозяйств по "зеленому" тарифу, ориентированную на сверхприбыли, а не на покрытие собственного потребления. Вторая причина – многочисленные частные солнечные электростанции "усложняют управление энергорынком, дестабилизируя ситуацию с энергопотоками".

Согласно Минэнерго, доказательством злоупотреблений является большое количество договоров по домашним СЭС с чрезвычайно низким потреблением электроэнергии. А у 15% домохозяйств, установивших частные СЭС, вообще отсутствует потребление.

— Изменилась ли их позиция сегодня? К сожалению, законотворцы как всегда идут на шаг сзади. Целый ряд дополнительных ограничений приняли в октябре 2022 года, когда наоборот, потребность и актуальность частных СЭС приобрела свой пик. И почти все ограничения действуют и поныне. Результаты действий законотворцев все смогут увидеть уже в начале следующего года, когда будут сочтены введенные за год мощности домашних СЭС, — рассказывает Телеграфу член правления АСЕУ Дмитрий Сакалюк.

Он отмечает, что главное не путать понятия "зеленая" энергетика и "зеленый" тариф. Зеленый тариф, призванный дополнительно стимулировать развитие домашних СЭС, уже в 2024 году будет уменьшен на 10%, как и дополнительно еще на 10% в 25 и 26 годах.

*В Украине "зеленый" тариф был введен в 2008 году. В соответствии с действующим Законом "зеленый" тариф действует до 2030 года. Владельцы сетевых СЭС, подключенные к сети зеленого тарифа, имеют право продавать избыточную производимую электроэнергию местному дистрибьютору электроэнергии по фиксированной цене. Однако в будущем выплаты за эти излишки будут уменьшены.

— Уже с 2029 года все эти мощности будут работать по рыночным ценам. Не стоит забывать, что это миллиарды долларов, которые вложили простые граждане в генерирующие мощности из своих карманов, и которые уже сегодня спасают энергосеть страны в жаркие и не только дни, — говорит эксперт по энергетике.

Дмитрий Сакалюк подытоживает, что весь мир живет по другой модели — более основательная поддержка установления небольших СЭС частными домохозяйствами и адресные дотации для тех, кто не в состоянии оплачивать электроэнергию по рыночным ценам. По такой модели, даже в гораздо менее солнечных странах, объемы установленных СЭС измеряются миллионами, а не десятками тысяч, как у нас. К примеру, в США есть штаты, которые предлагают бесплатные солнечные панели жителям, имеющим на это право.