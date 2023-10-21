Вибухи прогриміли не лише в Донецьку: чергова "бавовна" відвідала окупантів (фото)

У окупантів неспокійна субота

На окупованих територіях України та в росії сталася серія вибухів. Зокрема, вибухи пролунали в Донецьку, а пізніше аналогічна історія трапилася в Бердянську.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму telegram-каналі, про те, що у місті стався вибух, повідомили місцеві жителі. Крім того, він оприлюднив кілька фотографій з місця прильотів, на яких можна помітити дим.

Також він натякнув, що окупантам у Маріуполі також варто приготуватися.

Перед цим Андрющенко розмістив повідомлення про те, що вибухи внаслідок роботи ППО також чули "від Маріуполя до Ростова".

Тим часом журналіст Роман Бочкала оприлюднив відео, на якому показав, як горить російська техніка в районі населеного пункту Нове Село неподалік українського кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Севастополі знищено склад озброєння росіян. У мережі показали фото прильоту.

Крім того, в Сочі вибухнули невідомі БПЛА, налякавши росіян. Місцеві жителі обурилися, як дрони могли долетіти так далеко.