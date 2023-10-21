Взрывы прогремели не только в Донецке: очередная "бавовна" посетила оккупантов (фото)
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У оккупантов неспокойная суббота
На оккупированных территориях Украины и в россии произошла серия взрывов. В частности взрывы прогремели в Донецке, а позже аналогичная история случилась в Бердянске.
Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем telegram-канале, о том, что в городе случился взрыв сообщили местные жители. Кроме того, он обнародовал пару фотографий с места прилетов, на которых можно заметить дым.
Также он намекнул, что оккупантам в Мариуполе тоже стоит приготовиться.
Перед этим Андрющенко разместил у себя сообщение о том, что взрывы вследствие работы ПВО также слышали "от Мариуполя до Ростова".
Тем временем журналист Роман Бочкала обнародовал видео, на котором показал, как горит российская техника в районе населенного пункта Новая Деревня неподалеку от украинской границы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Севастополе уничтожен склад вооружения россиян. В сети показали фото прилета.
Кроме того, в Сочи взорвались неизвестные БПЛА, испугав россиян. Местные жители возмутились, как дроны могли долететь так далеко.