Зниження призовного віку в Україні: у військкоматі назвали три вагомі причини

У країні зараз недостатньо громадян, які бажають іти до армії

На тлі загальної мобілізації, що триває, українська влада хоче знизити призовний вік з 27 до 25 років. Це дозволить одержати додатковий мобілізаційний ресурс.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив речник Полтавського обласного територіального центру комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін. Він підкреслив, що сьогодні кожен має розуміти, що йде війна на знищення українського народу, тому саме перемога має бути найбільшим пріоритетом українців.

"Якщо зміни будуть прийняті, ми будемо їх виконувати. Звичайно ж, сьогодні спостерігається недостатня кількість громадян, які хочуть і можуть захищати свою країну", — наголосив Істомін.

Він зазначив, що в Україні є велика кількість тих, хто має право на відстрочку, та тих, хто непридатний (або обмежено придатний) за станом здоров’я. "Якщо скорочуватиметься перелік підстав для надання відстрочки, скорочуватиметься кількість заброньованих громадян або призовний вік — країна отримає додатковий мобілізаційний ресурс", — пояснив Істомін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку ексміністра оборони Британії Бена Уоллеса, відсутність молодих людей на фронті негативно впливає на ефективність українських військ і настав час для молоді. Він зазначив, що однією з причин такого стану справ є те, що за 20 місяців війни резерви молодих добровольців та контрактників закінчилися, а призвати на фронт хлопців до 27 років військкоматам не дозволяє закон.

Більше про плани уряду щодо мобілізації читайте у матеріалі "В Україні знижують призовний вік: резони ЗСУ та наслідки для демографії".