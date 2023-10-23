Снижение призывного возраста в Украине: в военкомате назвали три весомые причины

В стране сейчас недостаточно граждан, желающих идти в армию

На фоне продолжающейся всеобщей мобилизации украинские власти хотят снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. Это позволит получить дополнительный мобилизационный ресурс.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил спикер Полтавского областного территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин. Он подчеркнул, что сегодня каждый должен понимать, что идет война на уничтожение украинского народа, поэтому именно победа должна быть наибольшим приоритетом украинцев.

"Если изменения будут приняты, мы будем их выполнять. Конечно же, сегодня наблюдается недостаточное количество граждан, которые хотят и могут защищать свою страну", — подчеркнул Истомин.

Он отметил, что в Украине есть большое количество тех, кто имеет право на отсрочку, и тех, кто непригоден (или ограниченно пригоден) по состоянию здоровья. "Если будет сокращаться перечень оснований для предоставления отсрочки, будет сокращаться количество забронированных граждан или призывной возраст — страна получит дополнительный мобилизационный ресурс", — пояснил Истомин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, отсутствие молодых людей на фронте негативно влияет на эффективность украинских войск, и пришло время для молодежи. Он отметил, что одной из причин такого положения дел является то, что за 20 месяцев войны резервы молодых добровольцев и контрактников иссякли, а призывать на фронт ребят до 27 лет военкоматам не разрешает закон.

Больше о планах правительства касательно мобилизации читайте в материале "В Украине снижают призывной возраст: резоны ВСУ и последствия для демографии".