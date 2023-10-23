Народжується новий Моссад? У США побоюються зухвалих операцій українських спецслужб

Операції СБУ та ГУР можуть нести ризики для України

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони провели десятки операцій з ліквідації російських військових, чиновників та пропагандистів. Натомість це ускладнило співпрацю України з Центральним розвідувальним управлінням США.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова нинішніх та колишніх співробітників розвідки та безпеки України, США та західних країн, які на умовах анонімності поспілкувалися із виданням. Наголошується, що з 2015 року ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на те, щоб перетворити спецслужби України на потужних союзників у боротьбі з москвою.

Водночас, за словами чиновників, з якими поговорили журналісти WP, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві. Зазначається, що рівень взаємодії ЦРУ зі службами безпеки України раніше не розголошувався.

Представники американської розвідки наголосили, що ЦРУ не брало участі в операціях українських спецслужб, спрямованих на знищення цілей, і що його робота зосереджена на зміцненні можливостей цих служб зі збору розвідданих про небезпечного супротивника. Високопоставлений представник розвідки заявив виданню, що "будь-які потенційні оперативні побоювання були чітко доведені до українських служб".

"Схильність України до смертоносних операцій ускладнила її співпрацю з ЦРУ, викликавши стурбованість з приводу співучасті агентства і викликавши занепокоєння серед деяких чиновників у Києві та Вашингтоні. Навіть ті, хто вважає такі смертоносні місії виправданими у воєнний час, піддають сумніву корисність певних ударів, які призвели до нападу на цивільних осіб, включаючи дугіну або її батька (який, за визнанням офіційних осіб, був наміченою ціллю), а не на росіян, які безпосередньо пов’язані з війною", - йдеться у матеріалі.

"У нас дуже багато ворогів, яких важливіше нейтралізувати", — сказав виданню високопосадовець Служби безпеки України. При цьому WP наголошує, що інші співрозмовники висловили ширше занепокоєння з приводу нещадної тактики України, яка зараз може здатися виправданою — особливо щодо країни, яка звинувачується у широкомасштабних військових звірствах, — але пізніше може виявитися важко її приборкати.

"Ми спостерігаємо народження набору розвідувальних служб, подібних до Моссаду в 1970-х роках", - сказав колишній високопоставлений співробітник ЦРУ, маючи на увазі ізраїльську шпигунську службу, яку давно звинувачують у скоєнні вбивств в інших країнах. Досвід України в таких операціях "несе ризики для росії", сказав чиновник, наголосивши, що це також "несе і ширші ризики".

"Якщо розвідувальні операції України стануть ще сміливішими – наприклад, націленими на росіян у третіх країнах – можна собі уявити, які це може викликати розбіжності з партнерами та призвести до серйозної суперечності з ширшими стратегічними цілями України", – сказав чиновник. Зазначається, що серед цих цілей – членство в НАТО та Європейському Союзі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 квітня в одному з кафе в санкт-петербурзі було вбито російського "військора" владлена татарського. Він був підірваний за допомогою статуетки, начиненої вибухівкою.