Операции СБУ и ГУР могут нести риски для Украины

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны провели десятки операций по ликвидации российских военных, чиновников и пропагандистов. В то же время это осложнило сотрудничество Украины с Центральным разведывательным управлением США.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова нынешних и бывших сотрудников разведки и безопасности Украины, США и западных стран, которые на условиях анонимности пообщались з изданием. Подчеркивается, что с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить спецслужбы Украины в мощных союзников в борьбе с москвой.

В то же время, по словам чиновников, с которыми поговорили журналисты WP, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Отмечается, что степень взаимодействия ЦРУ со службами безопасности Украины ранее не разглашалась.

Представители американской разведки подчеркнули, что ЦРУ не участвовало в операциях украинских спецслужб, направленных на уничтожение целей, и что его работа сосредоточена на укреплении возможностей этих служб по сбору разведданных об опасном противнике. Высокопоставленный представитель разведки заявил изданию, что "любые потенциальные оперативные опасения были четко доведены до украинских служб".

"Склонность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав обеспокоенность по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне. Даже те, кто считает такие смертоносные миссии оправданными в военное время, подвергают сомнению полезность определенных ударов и решений, которые привели к нападению на гражданских лиц, включая дугину или ее отца (который, по признанию официальных лиц, был намеченной целью), а не на русских, которые непосредственно связанны с войной", — говорится в материале.

"У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать", — сказал изданию высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины. При этом WP подчеркивает, что другие собеседники выразили более широкую обеспокоенность по поводу беспощадной тактики Украины, которая сейчас может показаться оправданной — особенно в отношении страны, обвиняемой в широкомасштабных военных зверствах, — но позже может оказаться трудно ее обуздать.

"Мы наблюдаем рождение набора разведывательных служб, подобных Моссаду в 1970-х годах", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, имея в виду израильскую шпионскую службу, которую давно обвиняют в совершении убийств в других странах. Опыт Украины в таких операциях "несет риски для россии", сказал чиновник, подчеркнув, что это также "несет и более широкие риски".

"Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины", – сказал чиновник. Отмечается, что среди этих целей – членство в НАТО и Европейском Союзе.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 2 апреля в одном из кафе в санкт-петербурге был убит российский "военкор" владлен татарский. Он был взорван при помощи статуэтки, начиненной взрывчаткой.