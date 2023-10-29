Зустріч на Мальті: зроблено важливий крок для повернення викрадених росією українських дітей

До складу міжнародної групи увійшли представники майже 30 країн і організацій

Україна продовжує докладати зусиль для повернення вивезених до росії українських дітей. Так, під час третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася на Мальті у суботу, 28 жовтня, було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених рф з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив голова Офісу президента Україні Андрій Єрмак. За його словами, таку ініціативу озвучила делегація Канади, і її підтримали багато країн – учасниць заходу.

Єрмак нагадав, що Канада є однією з держав-співлідерок імплементації четвертого пункту Формули миру президента Зеленського "Повернення військовополонених і депортованих осіб". Зазначена ініціатива стане продовженням плану Bring Kids Back UA глави Української держави.

Голова ОП пояснив, що пропозиція щодо такої міжнародної коаліції – це елемент плану реалізації Української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою. До складу групи увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що під час цьогорічної зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті було сфокусовано увагу на п’яти основних темах.