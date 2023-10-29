Встреча на Мальте: сделан важный шаг для возвращения похищенных россией украинских детей

В состав международной группы вошли представители почти 30 стран и организаций

Украина продолжает прилагать усилия для возвращения вывезенных в россию украинских детей. Так, во время третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, состоявшейся на Мальте в субботу, 28 октября, было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, депортированных или принудительно перемещенных рф со временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, такую инициативу озвучила делегация Канады, и ее поддержали многие страны-участницы мероприятия.

Ермак напомнил, что Канада является одним из государств-солидеров имплементации четвертого пункта Формулы мира президента Зеленского "Возвращение военнопленных и депортированных лиц". Указанная инициатива станет продолжением плана Bring Kids Back UA главы Украинского государства.

Глава ОП объяснил, что предложение относительно такой международной коалиции – это элемент плана реализации Украинской формулы мира в части возвращения депортированных детей, освобождения гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте международной рабочей группой. В состав группы вошли представители почти 30 стран и международных организаций.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во время встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте было сфокусировано внимание на пяти основных темах.