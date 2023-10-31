На Житомирщині поліція зупинила "п'яного" воїна з контузією, у мережі скандал (відео)

Обурення підтримали й багато простих українців

В Україні спалахнув новий скандал із поліцейськими. Вони переплутали контузію воїна з алкогольним сп’янінням.

Відповідне відео зараз активно поширюється у мережі. Одним із перших на нього звернув увагу відомий український військовий та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан.

Судячи з шевронів поліцейських, які зафільмовані на відео, інцидент стався на Житомирщині. Зі слів "Штірліца", місцеві правоохоронці переплутали контузію українського воїна з алкогольним сп’янінням та відправили його на медичний огляд. Воїну, щоб довести свою невинність, довелося підкоритися і, незважаючи на стан здоров’я, пройти тест.

Виходячи з усього вищесказаного, блогер висловив своє обурення тим, що відбувається, і поставив питання про те, як можна не відрізнити контузію від алкогольного сп’яніння.

"Знаю велику кількість поліцейських, що воюють на передовій, але не відрізнити воїна з контузією, затримати його і відправити його на задувку... Ну як так... Ну чому?", — пише Анатолій і додає, що сподівається, що поліцейське керівництво розбереться з цим фактом і дасть пояснення.

Обурення блогера, до речі, підтримали й багато простих українців. Вони також висловили подив стосовно того, що відбувається. При цьому деякі не звинувачують поліцію, що переплутали стан воїна, але зазначають, що за ситуацію було б коректно вибачитись перед захисником.

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