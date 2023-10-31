На Житомирщине полиция остановила "пьяного" воина с контузией, в сети скандал (видео)

Возмущения поддержали и многие простые украинцы

В Украине разгорелся новый скандал с полицейскими. Они перепутали контузию воина с алкогольным опьянением.

Соответствующее видео сейчас активно распространяется в сети. Одним из первых на него обратил внимание известный украинский военный и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Судя по шевронам полицейских, которые запечатлены на видео, инцидент произошел в Житомирской области. По словам "Штирлица", местные правоохранители перепутали контузию украинского воина с алкогольным опьянением и отправили его на медицинское освидетельствование. Воину, чтобы доказать свою невиновность, пришлось подчиниться и, несмотря на состояние здоровья, пройти тест.

Исходя из всего вышесказанного, блогер высказал свое возмущение происходящим и задался вопросом о том, как можно не отличить контузию от алкогольного опьянения.

"Знаю большое количество воюющих полицейских на передовой, но не отличить воина с контузией, задержать его и отправить его на задувку… Ну как так… Ну почему?", — пишет Анатолий и добавляет, что надеется, что полицейское руководство разберется с этим фактом и даст объяснения.

Возмущения блогера, к слову, поддержали и многие простые украинцы. Они также высказали недоумение над происходящим в сети. При этом некоторые не винят полицию, что перепутали состояние воина, но отмечают, что за ситуацию было бы корректно извинится перед защитником.

Напомним, ранее мы писали о том, что Священники УПЦ МП прямо в храме избили мужчину в военной форме.