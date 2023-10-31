Вбивство 59 людей: в ООН сказали, хто вдарив ракетою по селу Гроза на Харківщині

Попередньо, удар був здійснений ракетою "Іскандер"

Ракетний удар по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинуло 59 людей, зробила росія. У ході розслідування було опитано 35 осіб, включаючи місцевих жителів, свідків, двох тих, хто вижив, медичний персонал та співробітників моргу.

Таку заяву зробила речник Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл на брифінгу в Женеві. За її словами, під час розслідування місія ООН знайшла "розумні підстави" для такого висновку. Про це пише Reuters.

"Сьогодні ми публікуємо звіт про події 5 жовтня, в якому робиться висновок про наявність обґрунтованих підстав вважати, що ракету запустили російські збройні сили", — сказала вона.

Тросселл підкреслила, що ознакою присутності військових у тому місці, по якому було завдано удару, не було.

"Під час нападу не було жодних ознак присутності військовослужбовців або будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поряд з ним", — сказала вона.

За попередньою інформацією, удару по селу було завдано ракетою "Іскандер". На озброєнні таких ракет немає. Своєю чергою росія заперечує, що вона цілилася за мирними мешканцями.

"Російські збройні сили або не зробили все можливе, щоби переконатися, що об’єкт нападу був військовим об’єктом, а не цивільними особами або цивільними об’єктами, або навмисно націлилися на цивільних осіб або цивільні об’єкти", — йдеться у звіті.

Тросселл додала, що будь-який із цих сценаріїв буде порушенням гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як у світі відреагували на трагедію у селі Гроза. Після того, що сталося, Управління Верховного комісара ООН з прав людини направило польову групу для розслідування.