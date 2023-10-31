Убийство 59 человек: в ООН сказали, кто ударил ракетой по селу Гроза на Харьковщине

Предварительно, удар был совершен ракетой "Искандер"

Ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек, совершила россия. В ходе расследования были опрошены 35 человек, включая местных жителей, свидетелей, двух выживших, медицинский персонал и сотрудников морга.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл на брифинге в Женеве. По ее словам, в ходе расследования миссия ООН нашла "разумные основания" для такого вывода. Об этом пишет Reuters.

"Сегодня мы публикуем отчет о событиях 5 октября, в котором делается вывод о наличии обоснованных оснований считать, что ракету запустили российские вооруженные силы", — сказала она.

Тросселл подчеркнула, что признаком присутствия военных в том месте, по которому был нанесен удар, не было.

"Во время нападения не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей в кафе или рядом с ним", — сказала она.

По предварительной информации, удар по селу был нанесен ракетой "Искандер". На вооружении Украины таких ракет нет. В свою очередь россия отрицает, что она целилась по мирным жителям.

"Российские вооруженные силы либо не сделали все возможное, чтобы убедиться, что объект нападения был военным объектом, а не гражданскими лицами или гражданскими объектами, либо преднамеренно нацелились на гражданских лиц или гражданские объекты", — говорится в отчете.

Тросселл добавила, что любой из этих сценариев будет являться нарушением гуманитарного права.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в мире отреагировали на трагедию в селе Гроза. После случившегося Управление Верховного комиссара ООН по правам человека направило полевую группу для расследования.