До Туреччини приїхала делегація окупантів із Ялти: Україна вимагає пояснень

У МЗС очікують, що влада Туреччини належним чином відреагує на російську провокацію

Міністерство закордонних справ України звернулося до Туреччини з проханням пояснити візит делегації з окупованої Ялти та її участь у засіданні міжнародної організації органів місцевої влади. Наразі очікується відповідь.

На своїй сторінці у Facebook представник МЗС Олег Ніколенко написав, що до Туреччини вирушила делегація представників російської окупаційної адміністрації в Ялті. Відомо, що російські загарбники обговорювали можливість укладання угоди про встановлення побратимських відносин із муніципальним районом Бейлікдюзю міста Стамбул.

"Сприймаємо цю ситуацію з надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", — написав Ніколенко.

Він пояснив, що згідно з нормами міжнародного права Крим — це частина України, яка тимчасово окупована росією. Резолюції Генасамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму. У тому числі це стосується будь-яких контактів з окупаційними адміністраціями.

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію і не допускатиме її повторення в майбутньому", — підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звернувся до лідерів G20 з проханням послабити тиск на РФ, щоб зернова угода була відновлена.