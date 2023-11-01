В Турцию приехала делегация оккупантов из Ялты: Украина потребовала объяснений

В МИД ожидают, что власти Турции должным образом отреагируют на российскую провокацию

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Турции с просьбой объяснить визит делегации из оккупированной Ялты, а также ее участие в заседании международной организации органов местной власти. Сейчас ожидается ответ.

На своей странице в Facebook представитель МИД Олег Николенко написал, что в Турцию отправилась делегаци представителей российской оккупационной администрации в Ялте. Известно, что российские захватчики обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", — написал Николенко.

Он объяснил, что согласно нормам международного права, Крым — это часть Украины, которая временно оккупирована россией. Резолюции Генассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма. В том числе это касается и любых контактов с оккупационными администрациями.

"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", — подытожил Николенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к лидерам G20 с просьбой ослабить давление на рф, чтобы зерновая сделка была возобновлена.