У Києві прощаються з відомим шоуменом Сергієм Сивохою (фото, відео)
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Урну з прахом привезли до Жовтневого палацу
У Києві у п’ятницю, 3 жовтня, триває церемонія прощання з українським шоуменом та колишнім радником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергієм Сивохою. Родичі та знайомі зібралися у Жовтневому палаці, щоб проводити його в останню путь.
У мережі з’явились перші фото церемонії прощання. Їх оприлюднив OBOZ.UA.
Одним із перших проводив в останній шлях шоумена український актор театру та кіно Станіслав Боклан, з яким вони були тренерами у шоу "Ліга сміху".
Попрощатися із Сергієм Севохо прийшов і комік Руслан Ханумак, який також був учасником гумористичної програми.
Щойно до Жовтневого палацу доставили урну з прахом Сивохо, на великому екрані запустили слайд-шоу його фотографій зі знаменитостями та друзями.
Смерть Сергія Сивохо
Шоумен Сергій Сивохо помер 17 жовтня о 5.40 у віці 54 років. Його життя обірвалося у Німеччині, де він проходив лікування. Причиною смерті стала хвороба легень.
Раніше "Телеграф" писав, що Сергій Сивохо був одружений із жінкою на ім’я Тетяна. Вона також працювала на телебаченні та вела програму новин. З нею вони познайомилися під час однієї зі зйомок. У пари є син Сава.