У Києві прощаються з відомим шоуменом Сергієм Сивохою (фото, відео)

Урну з прахом привезли до Жовтневого палацу

У Києві у п’ятницю, 3 жовтня, триває церемонія прощання з українським шоуменом та колишнім радником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергієм Сивохою. Родичі та знайомі зібралися у Жовтневому палаці, щоб проводити його в останню путь.

У мережі з’явились перші фото церемонії прощання. Їх оприлюднив OBOZ.UA.

Одним із перших проводив в останній шлях шоумена український актор театру та кіно Станіслав Боклан, з яким вони були тренерами у шоу "Ліга сміху".

Попрощатися із Сергієм Севохо прийшов і комік Руслан Ханумак, який також був учасником гумористичної програми.

Щойно до Жовтневого палацу доставили урну з прахом Сивохо, на великому екрані запустили слайд-шоу його фотографій зі знаменитостями та друзями.

Смерть Сергія Сивохо

Шоумен Сергій Сивохо помер 17 жовтня о 5.40 у віці 54 років. Його життя обірвалося у Німеччині, де він проходив лікування. Причиною смерті стала хвороба легень.

Раніше "Телеграф" писав, що Сергій Сивохо був одружений із жінкою на ім’я Тетяна. Вона також працювала на телебаченні та вела програму новин. З нею вони познайомилися під час однієї зі зйомок. У пари є син Сава.