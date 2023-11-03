В Киеве прощаются с известным шоуменом Сергеем Сивохо (фото, видео)

Урну с прахом привезли в Жовтневый палац

В Киеве в пятницу, 3 октября, проходит церемония прощания с украинским шоуменом и бывшим советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохой. Родственники и знакомые собрались в Жовтневому палаци, чтобы проводить его в последний путь.

В сети появились первые фото церемонии прощания. Их обнародовал Обозреватель.

Одним из первых проводил в последний путь шоумена украинский актер театра и кино Станислав Боклан, с которым они были тренерами в шоу "Лига смеха".

Попрощаться с Сергеем Севохо пришол и комик Руслан Ханумак, который также был участником юмористической программы.

Как только в Жовтневый палац доставили урну с прахом Сивохо, на большом экране запустили слайд-шоу его фотографий со знаменитостями и друзьями.

Смерть Сергея Сивохо

Шоумен Сергей Сивохо умер 17 октября в 5:40 в возрасте 54 лет. Его жизнь оборвалась в Германии, где он проходил лечение. Причиной кончины стала болезнь легких.

Ранее "Телеграф" писал, что Сергей Сивохо был женат на женщине по имени Татьяна. Она также работала на телевидении и вела программу новостей. С ней они познакомились во время одной из съемок. У пары есть сын Савва.