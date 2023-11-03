В Киеве прощаются с известным шоуменом Сергеем Сивохо (фото, видео)
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Урну с прахом привезли в Жовтневый палац
В Киеве в пятницу, 3 октября, проходит церемония прощания с украинским шоуменом и бывшим советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергеем Сивохой. Родственники и знакомые собрались в Жовтневому палаци, чтобы проводить его в последний путь.
В сети появились первые фото церемонии прощания. Их обнародовал Обозреватель.
Одним из первых проводил в последний путь шоумена украинский актер театра и кино Станислав Боклан, с которым они были тренерами в шоу "Лига смеха".
Попрощаться с Сергеем Севохо пришол и комик Руслан Ханумак, который также был участником юмористической программы.
Как только в Жовтневый палац доставили урну с прахом Сивохо, на большом экране запустили слайд-шоу его фотографий со знаменитостями и друзьями.
Смерть Сергея Сивохо
Шоумен Сергей Сивохо умер 17 октября в 5:40 в возрасте 54 лет. Его жизнь оборвалась в Германии, где он проходил лечение. Причиной кончины стала болезнь легких.
Ранее "Телеграф" писал, что Сергей Сивохо был женат на женщине по имени Татьяна. Она также работала на телевидении и вела программу новостей. С ней они познакомились во время одной из съемок. У пары есть сын Савва.