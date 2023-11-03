Україна, США та Британія не підтримали: Генасамблея ООН ухвалила російську резолюцію

Документ підтримали 112 країн

В ООН росія продовжує просувати свої пропагандистські наративи. Так, у п’ятницю, 4 листопада, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив резолюцію про "боротьбу з героїзацією нацизму", яку внесла рф.

Як пише російська пропагандистська агенція ТАРС, за документ проголосували 112 країн, проти — 50, утрималися — 14. Варто зазначити, що проти резолюції, серед інших, проголосували Україна, США, Великобританія, Австрія, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Документ складається із 74 пунктів. У ньому, зокрема, є положення про "рішуче засудження інцидентів, пов’язаних з героїзацією та пропагандою нацизму, вітання зусиль щодо збереження історичної правди, рекомендація щодо вжиття заходів для того, щоб запобігти заперечення злочинів проти людяності, перегляд історії та підсумків Другої світової війни". Крім того, документ "беззастережно засуджує" будь-яке заперечення чи спробу заперечення Голокосту, а також усі прояви релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування чи насильства щодо окремих осіб чи громад за ознакою етнічного походження чи релігійних переконань.

Варто зазначити, що це далеко не перша внесена росією резолюція про "боротьбу з героїзацією нацизму", яку підтримала Генеральна Асамблея ООН. Подібні документи приймалися у 2021 та 2017 роках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що росія не змогла повернутися до Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини. рф не набрала необхідної кількості голосів.