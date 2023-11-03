Украина, США и Британия не поддержали: Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию

Документ поддержали 112 стран

В ООН россия продолжает продвигать свои пропагандистские нарративы. Так, в пятницу, 4 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о "борьбе с героизацией нацизма", которую внесла рф.

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, за документ проголосовали 112 стран, против — 50, воздержались — 14. Стоит отметить, что против резолюции, среди прочих, проголосовали Украина, США, Великобритания, Австрия, Германия, Италия и Нидерланды.

Документ состоит из 74 пунктов. В нем, в частности, есть положения о "решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны". Кроме того, документ "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

Стоит отметить, что это далеко не первая внесенная россией резолюция о "борьбе с героизацией нацизма", которую поддержала Генеральная Ассамблея ООН. Подобные документы принимались в 2021 и 2017 годах.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что россия не смогла вернуться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека. рф не набрала необходимого числа голосов.