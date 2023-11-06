На Черкащині підліток за кермом збив двох дітей, один помер: подробиці та фото трагедії

У машині було ще двоє підлітків

У Шполі Черкаської області 17-річний водій наїхав двох дітей. 9-річний хлопчик загинув на місці, а його 11-річну сестру госпіталізували.

Як повідомили у поліції Черкаської області, трагедія сталася у неділю, 5 листопада, близько полудня. 17-річний хлопець за кермом автомобіля Honda Civic, рухаючись вулицею Лозоватською, збив дітей, які їхали на велосипедах.

Окрім водія, в автомобілі було двоє пасажирів – також неповнолітні. Ані вони, ані водій не постраждали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водія затримали, машину вилучили та відправили на штрафмайданчик. Продовжується досудове розслідування, яке має встановити всі обставини та деталі аварії.

У коментарях українці висловлюють співчуття батькам дітей та зазначають, що 17-річний підліток не мав права сідати за кермо. Разом з тим, діти 9-ти та 11-ти років теж не мали права їхати на велосипедах проїжджою частиною.

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