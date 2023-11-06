В Черкасской области подросток за рулем сбил двоих детей, один умер: подробности и фото трагедии

В машине было еще двое подростков

В Шполе Черкасской области 17-летний водитель наехал на двух детей. 9-летний мальчик погиб на месте, а его 11-летнюю сестру госпитализировали.

Как сообщили в полиции Черкасской области, трагедия произошла в воскресенье, 5 ноября, около полудня. 17-летний парень за рулем автомобиля Honda Civic, двигаясь по улице Лозоватской, сбил детей, которые ехали на велосипедах.

Кроме водителя, в автомобиле было двое пассажиров — также несовершеннолетние. Ни они, ни водитель не пострадали.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали, машину изъяли и отправили на штрафплощадку. Продолжается досудебное расследование, которое должно установить все обстоятельства и детали аварии.

В комментариях украинцы высказывают соболезнования родителям детей и отмечают, что 17-летний подросток не имел права садится за руль. Вместе с тем, дети 9-и и 11-и лет тоже не имели права ехать на велосипедах по проезжей части.

Как сообщал "Телеграф", в харьковском госпитале после ДТП умер доброволец из Польши Мацей Беднарский. Он воевал на стороне Украины против оккупантов, а последние две недели медики боролись за жизнь воина после страшной аварии.