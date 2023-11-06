У путіна хочуть роздавати росіянам захоплені землі: українці відповіли

Наразі росіяни мають шанс тільки на ті гектари…

Депутат держдуми Олексій Журавльов готує законопроєкт, у якому передбачається можливість отримання росіянами "східноукраїнського гектара" на окупованих територіях України. Таку "нагороду" за участь у війні проти України можуть отримувати ветерани рф.

Ділити у кремлі зібрались землі так званих ДНР, ЛНР, а також частину окупованих Херсонській та Запорізькій областях. Про це пише пропагандистське видання "Комерсант".

Українці красномовно висловили свою думку в мережі. Серед перлів думка про те, що росіянам вистачить і тої землі, у якій їх "поховають" ЗСУ.

"Я наполягав би на появі програми "східноукраїнського гектара", на який могли б претендувати учасники російської спецоперації. Між іншим, уже зараз росія збільшилася більш ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти. На Далекому Сході та в Арктиці на гектар може претендувати кожен житель країни, а ось у ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні",— зазначив російський чиновник, уточнивши, що "ініціатива" поки що перебуває на стадії розробки.

Користувачі Х прирівняли такі "законопроєкти" до гітлерівських.

Перлиною стали коментарі про те, що наразі росіяни мають шанс тільки на ті гектари, де лежать їх згнивші останки.

Росіяни вважають, що нібито "ДНР", "ЛНР", Херсонська та Запорізька області увійшли до складу їхньої держави 30 вересня 2022 року за підсумками нелегітимних референдумів, що відбулися в регіонах.

Цивілізований світ та Україна не визнали територіальних змін і засудили їх, назвавши анексією.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав, як відреагували місцеві жителі на псевдовибори. Вони всіма силами показували, що брати участь у цьому цирку росіян вони не мають наміру.