Сейчас у россиян есть шанс только на те гектары…

Депутат госдумы Алексей Журавлев готовит законопроект, в котором предполагается возможность получения россиянами "восточноукраинского гектара" на оккупированных территориях Украины. Такую "награду" за участие в войне против Украины могут получать ветераны россии.

Делить в кремле собрались земли так называемых ДНР, ЛНР, а также часть оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет пропагандистское издание "Коммерсант".

Украинцы красноречиво выразили свое мнение в сети. Среди комментариев основное мнение о том, что россиянам хватит и той земли, в которой их "похоронят" ВСУ.

"Я настаивал бы на появлении программы "восточноукраинского гектара", на который могли бы претендовать участники российской спецоперации. Между прочим, уже сейчас россия увеличилась более чем на 100 млн га, и эту землю после нашей победы придется обрабатывать кому-то. На Дальнем Востоке и в Арктике на гектар может претендовать каждый житель страны, а вот в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно участвовал в их увольнении", — отметил российский чиновник, уточнив, что "инициатива" пока находится стадии разработки.

Пользователи Х приравняли такие "законопроекты" к гитлеровским.

Жемчужиной стали комментарии о том, что россияне имеют шанс только на те гектары, где лежат их сгнившие останки.

Россияне считают, что якобы "ДНР", "ЛНР", Херсонская и Запорожская области вошли в состав их государства 30 сентября 2022 по итогам нелегитимных референдумов, состоявшихся в регионах.

Цивилизованный мир и Украина не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.

Напомним, что "Телеграф" писал, как отреагировали местные жители на псевдовыборы. Они всеми силами показывали, что участвовать в этом цирке россиян они не намерены.