"Це реальна проблема": у Євросоюзі попередили про зниження рівня підтримки України

Головний дипломат ЄС наголосив, що підтримка України та єдність у цьому питанні мають залишатися пріоритетом

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що війна в Ізраїлі вже вплинула на міжнародну підтримку України. За його словами, хоча ці два конфлікти дуже різняться, ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників щодо Києва.

"Під час моєї останньої поїздки до Вашингтона (з президентом Єврокомісії та головою Євроради – Ред.) я мав можливість безпосередньо висловити свої побоювання президенту Байдену та моєму колезі Ентоні Блінкену про те, що міжнародна підтримка України може почати розмиватись у світлі того, що бачать як "практику подвійних стандартів". Це реальна проблема, і всі ви повинні докласти зусиль до протидії цьому", – сказав Боррель у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.

Він наголосив, що багато країн так званого Глобального півдня досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою. Вони вважають, що вона є проблемою для Заходу.

"І ці країни скористаються кризою на Близькому Сході, щоб наголошувати на тому, що вони бачать як протиріччя в нашій позиції, або як протиріччя між самими європейцями, що виявилося під час останнього голосування за резолюцію в Генасамблеї ООН", – додав Жозеп Боррель.

Головний дипломат ЄС наголосив, що підтримка України та єдність у цьому питанні мають залишатися пріоритетом, бо результат війни ще не визначений. Поразка України, наголосив він, стала б поразкою і західних союзників. На початку виступу Боррель висловив думку, що наступні місяці стануть визначальними для майбутнього світу.

Як повідомляв "Телеграф", член політбюро ХАМАС Халід Машаль заявив, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня було вигідно росії. Це мало відволікти США від війни в Україні.