Вступ все ближче: в ЄС готують дуже хорошу новину для України, але Орбан має умову

Формулювання висновку має бути оприлюднене 8 листопада

Україна активно рухається дорогою до Євросоюзу. А Угорщина, яка традиційно ставить нам "палиці в колеса", вже починає "качати".

Так, за даними Bloomberg, Україна вже завершила чотири із семи етапів, які їй було необхідно виконати для просування вперед у процесі вступу. Зокрема, йдеться про судову систему та незалежність ЗМІ.

У зв’язку із цим, пишуть журналісти, Європейська комісія, ймовірно, порекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною щодо вступу. Але після виконання ще низки реформ. Наприклад, ухвалення законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та лобіювання.

"Цей крок було зроблено на тлі того, що ЄС сподівається надати імпульсу своїй політиці розширення після вторгнення росії в Україну та спроби Москви дестабілізувати Європу", - йдеться в матеріалі.

Остаточне формулювання висновку має бути оприлюднене 8 листопада, а схвалено членам ЄС на грудневому саміті.

На тлі цих розмов активізувалася Угорщина. Як пише УНІАН, політичний директор прем’єр-міністра країни Віктора Орбана, коментуючи ці новини, заявив, що його країна блокуватиме початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. Угорським політикам не подобається ситуація в Україні із "порушенням" прав угорської меншини.

Стверджується, що блокуватимуть переговори доти, доки в Україні виконають вимоги щодо мови та освіти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Орбан зустрівся з путіним у Китаї та наробив "дружніх" заяв.