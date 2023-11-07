Реформа армії: в Раді назвали чотири новації, на які покладають найбільші надії

У Раді запевняють, що роблять максимум для забезпечення сектору безпеки та оборони

Анонсована "смарт-мобілізація" поки не принесе істотних змін до системи. Але ще є реформи у сфері оборони, на які в Раді зараз покладають великі надії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський. За його словами, напередодні повномасштабної війни в Україні ухвалили низку законів, спрямованих на максимальну відкритість та прозорість бюрократичних процедур.

"Зараз новопризначений міністр оборони Рустем Умєров першочерговим напрямом своєї діяльності визначив створення агенції військових закупівель. Законодавча база під це готова ще з 2020-го року, але війна внесла свої корективи", — Веніславський.

Чиновник розповів, що зараз триває активна робота над запровадженням агенції, яка буде займатися всіма нетаємними закупівлями: речовим забезпеченням, продуктами харчування, медициною тощ. Все це буде здійснюватися через прозорі процедури, що суттєво підвищить довіру західних партнерів в питанні надання нам військової допомоги.

Крім того, запроваджуються стандарти НАТО з логістичного забезпечення, обліку військової техніки та зброї.

"Законодавча база під це також вже є, і це теж сприятиме отриманню допомоги від колективного Заходу. За результатами роботи тимчасової спеціальної комісії з перевірки процедури отримання нами військової допомоги і її освоєння, жодних зловживань ані з боку наших колег, ані з боку партнерів виявлено не було", — розповів він.

Щодо реформ у сфері ВЛК Веніславський сказав таке:

"Ми удосконалили діяльність військово-лікарських комісій (ВЛК) на законодавчому рівні. Зокрема, передбачили можливість проходження комісії не лише в спеціалізованих лікарських закладах, а й у цивільних. Вже сформовано перелік мереж, де можна пройти загальну ВЛК або, у разі отримання поранення, пройти обстеження на непридатність до військової служби або на обмежену придатність.

Також удосконалено питання, пов'язані з відпочинком військовослужбовців. Ми передбачили можливість отримання відпусток до 30 днів основних і плюс — додаткові за сімейними обставинами. Аспекти грошового забезпечення теж були допрацьовані.

Верховна Рада і, зокрема, наш комітет робить максимум для забезпечення сектору безпеки та оборони. Найголовніше, що фактично всі надходження державного бюджету спрямовуються саме на цю сферу".

Більше про те, над вирішенням яких проблем сьогодні займаються депутати Верховної Ради, і які із запитів суспільства парламентарям задовольнити поки що не вдається, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Веніиславського "Телеграфу" під назвою "Що таке смарт-мобілізація та чи звільнять із ЗСУ тих, хто воює два роки, — інтерв’ю з членом оборонного комітету".

Раніше ми писали про те , які дані українців повинні носити в електронному реєстрі військовозобов’язаних.