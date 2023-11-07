Реформа армии: в Раде назвали четыре новации, на которые возлагают самые большие надежды

В Раде уверяют, что делают максимум для обеспечения сектора безопасности и обороны

Анонсированная "смарт-мобилизация" пока не принесет существенных изменений в систему. Но есть еще реформы в сфере обороны, на которые в Раде сейчас возлагают большие надежды.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, в преддверии полномасштабной войны в Украине приняли ряд законов, направленных на максимальную открытость и прозрачность бюрократических процедур.

"В настоящее время новоназначенный министр обороны Рустем Умеров первоочередным направлением своей деятельности определил создание агентства военных закупок. Законодательная база под это готова еще с 2020 года, но война внесла свои коррективы", — Вениславский.

Чиновник рассказал, что сейчас идет активная работа над введением агентства, которое будет заниматься всеми не тайными закупками: вещевым обеспечением, продуктами питания, медициной и т.д. Все это будет осуществляться через прозрачные процедуры, что существенно повысит доверие западных партнеров по вопросу оказания нам военной помощи.

Кроме того, вводятся стандарты НАТО по логистическому обеспечению, учету военной техники и оружия.

"Законодательная база под это уже есть, и это тоже будет способствовать получению помощи от коллективного Запада. По результатам работы временной специальной комиссии по проверке процедуры получения нами военной помощи и ее освоения, никаких злоупотреблений ни со стороны наших коллег, ни со стороны партнеров обнаружено не было", — рассказал он.

По поводу реформ в сфере ВВК Вениславский сказал следующее:

"Мы усовершенствовали деятельность военно-врачебных комиссий (ВВК) на законодательном уровне. В частности, предусмотрена возможность прохождения комиссии не только в специализированных врачебных учреждениях, но и в гражданских. Уже сформирован список сетей, где можно пройти общую ВВК или, в случае получения ранения, пройти обследование на непригодность военной службы или ограниченную пригодность.

Также усовершенствованы вопросы, связанные с отдыхом военнослужащих. Мы предусмотрели возможность получения отпусков до 30 дней основных и плюс дополнительные по семейным обстоятельствам. Аспекты денежного довольствия тоже были доработаны.

Верховная Рада и, в частности, наш комитет делает максимум для обеспечения сектора безопасности и обороны. Самое главное, что фактически все поступления государственного бюджета направляются именно на эту сферу".

Больше о том, решением каких проблем сегодня занимаются депутаты Верховной Рады, и какие из запросов общества парламентариям удовлетворить пока не удается, вы можете прочитать в полной версии интервью Вениславского "Телеграфу" под названием "Что такое смарт-мобилизация и уволят ли из ВСУ воюющих два года — интервью с членом оборонного комитета".

Ранее мы писали о том, какие данные украинцев должны вносить в электронный реестр военнообязанных.