Топ за свої гроші: найкращі бюджетні авто для України

Ці моделі прослужать довго та обійдуться недорого

Люди, які обирають собі бюджетні автомобілі, здебільшого вимагають від потенційної покупки якості, дешевизни в обслуговуванні та функціональності. При цьому всі ці характеристики повинні вміститися в відносно скромний бюджет. Підібрати таке авто, особливо людині, яка раніше не мала транспортного засобу, справжній челендж.

На щастя, існують експерти, які створили цілий топ із таких авто. Вам залишається тільки приціниться (пропозицій із цими автомобілями існує безліч, як на первинному, так і на вторинному ринках), а також вибрати те, що максимально підходить саме для ваших потреб.

На перше місце експерти PLC поставили "японця" Toyota Yaris (2011 — 2019 рр.)

Це компактний хетчбек, який спростить життя водія, який живе у великому місті, де потрібно віртуозно маневрувати у великому потоці машин і є проблема з пошуком місця для паркування. У машинах, випущених до 2015 року, є варіант з 3 та 5 дверима, починаючи з 2015 — лише у п’ятидверній версії.

Зазначається, що модель рідкісна на внутрішньому вторинному ринку, але її можна придбати на європейських чи американських аукціонах.

Основні переваги:

стильний екстер’єр (округлі форми у 2 поколінні та більш хижий дизайн у 3 поколінні авто);

продуманий ергономічний дизайн салону;

проста та зрозуміла панель управління;

досить широкі та зручні пасажирські місця для таких компактних розмірів авто;

легкість в управлінні — чуйне кермо, впевненість на поворотах, гарна динаміка;

м’яка підвіска; плавний хід;

економна витрата палива (4-7 л на 100 км);

великий ресурс трансмісії;

міцний кузов;

численні електронні функції, які полегшують керування та забезпечують безпеку руху, зокрема бічні подушки безпеки, підігрів заднього скла, системи ABS, ESP, EBD, BAS та TCS.

Недоліки:

вимагає частої заміни олії;

бюджетні матеріали в обробці салону;

непрактична роботизована КПП (краще вибирати машину з безступінчастим варіатором).

Далі йде Honda Jazz (2008 — 2015 рр.)

Міський хетчбек класу В, який за своїми характеристиками швидше знаходиться між класом В та мінівенами.

"Для українських водіїв найнадійніше недороге авто цієї моделі відноситься до 2 і 3 покоління, а найцікавіші комплектації — 1.4 і 1.5 л двигун 127 і 120 л. с., а також гібридна модель з 1.3 л бензиновим двигуном (88 л. с.). ) та електродвигуном на 14 к. с., — зазначають експерти.

Основні особливості та переваги Honda Jazz:

високий дах;

колосальні можливості трансформації салону (збільшення багажного відділення з 399 до 892 літрів, звільнення місця перевезення довгомірних вантажів до 2,4 м, організація комфортного спального місця);

відмінна аеродинаміка;

ергономічна панель приладів;

наявність кондиціонера, круїз-контролю;

функціональне слухняне кермо;

безпека — 5 зірок;

проста витривала підвіска;

різні варіанти трансмісії (варіатор, 6-ступінчаста CVT, роботизована).

Мінуси, відмічені власниками Хонда Джаз:

жорсткість на нерівній дорозі;

примхлива CVT;

невеликий ресурс гібридної моделі у режимі швидкісної їзди.

Suzuki SX4

Автомобіль вдало поєднує позашляхові та спортивні характеристики. Нас цікавить перше та друге покоління Suzuki SX4. У цій лінійці доступні авто у кузові хетчбек та седан. Найбільшою популярністю у нас має саме хетчбек.

Основні переваги моделі:

подушки безпеки для водія та пасажирів;

системи активної безпеки (системи допомоги при екстреному гальмуванні, антиблокування гальма, розподіл гальмівних зусиль);

ДУ із центральним замком;

електропривод для заднього, переднього та бокового скла;

підігрів передніх сидінь та бічних дзеркал;

повний привід + високий кліренс, що у комплексі дає відмінні позашляхові здібності.

Недоліки:

жорстка підвіска, що відбивається на м’якості їзди;

потребує якісного палива.

Mazda 2

Найкомпактніший з усіх представників сімейства "Мазда" представлений на ринку в таких модифікаціях:

бензиновий двигун 1.3, 1.5 л на 100, 90 та 115 л. с.;

дизель 1.4 л.

Переваги:

мінімальне споживання палива – від 4 до 6,4 л бензину на 100 км;

відмінна динаміка, аеродинаміка та маневреність;

надійна гальмівна система;

невибагливість в обслуговуванні;

доступна вартість запчастин;

теплий салон, швидке нагрівання взимку.

Недоліки:

жорстка підвіска;

слабка шумоізоляція.

Ford Focus

Фокус — це оптимальний варіант, якщо ви шукаєте найнадійніший бюджетний автомобіль. Серед вживаних Ford Focus найцікавіші за ціною для українського ринку — це машини 2 покоління після рестайлінгу і 3 покоління. Доступні модифікації кузова хетчбек та універсал, двигуна – бензиновий 1.6 л 105 і 125 л. с. бензиновий 2 л 150 л. с. та дизельний на 140 л. с.

Головні переваги:

численні системи активної безпеки;

ергономічність керування;

міцність усіх деталей та динамічних вузлів;

динаміка та маневреність;

комфортний салон;

споживає мало палива (залежно від комплектації – від 3,4 до 10,7 л на 100 км);

надійна та комфортна в роботі трансмісія (автомат, механіка).

Недоліки:

пороги схильні до корозії;

дорогі оригінальні запчастини у разі поломки.

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