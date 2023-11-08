Небезпечний хід проти України? путін підписав указ про заморожені активи

Речь о триллионах

Російський диктатор володимир путін підписав указ, завдяки якому в рф дозволять "обмінювати" кошти іноземних інвесторів на заморожені активи росіян. Участь у цьому процесі буде добровільною.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на відповідний указ глави кремля. За даними росіян, на сьогоднішній день у понад 3,5 млн. російських громадян заблоковані активи на суму 1,5 трлн рублів. За допомогою нового указу у путіна пропонують почати обмінювати їх на кошти, які накопичуються в іноземців на рахунках типу "С".

"Спочатку буде створено умови для розблокування коштів насамперед роздрібних російських інвесторів.Їхні заморожені активи — це, як правило, вкладення в цінні папери. Зацікавлені закордонні інвестори зможуть придбати у росіян заблоковані іноземні папери за рахунок коштів із рахунків типу "С". Участь у цьому процесі буде добровільною. На першому етапі планується розблокувати рахунки на суму близько 100 млрд рублів, які належать роздрібним інвесторам», – пояснили пропагандистам у російському Центрабанку.

Нагадаємо, що в усьому світі через повномасштабне вторгнення в Україну зараз залишаються заблокованими понад 400 мільярдів доларів (близько 36 трильйонів рублів) російських активів. Більшість з них (близько 300 мільярдів) зосереджено країнах ЄС.

Україна вже давно бореться за те, щоб заморожені російські активи були передані нашій країні як компенсація за агресію росії. Проте лідери ЄС досі так і не змогли досягти консенсусу щодо цього питання. Проте останні новини від наших партнерів свідчать про позитивну тенденцію — західні демократії погоджуються, що саме росія має платити за довгострокову реконструкцію України.

На саміті ЄС активно обговорювалися два способи використання російських активів — передача Україні надприбутків з активів рф та податків з таких прибутків.

росія ж, природно, постійно пручається цьому і заявляє, що це буде "крадіжкою" і постійно вигадує якісь погрози.

Ймовірно, новим указом рф хоче підштовхнути Європу піти на компроміс і залишити Україну без грошей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США пояснили, як росія може відновити Україну. За словами американської влади, потрібний закон уже є.