Мова про трильйони

российский диктатор владимир путин подписал указ, благодаря которому в рф разрешат "обменивать" средства иностранных инвесторов на замороженные активы россиян. Участие в этом процессе будет добровольным.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на соответствующий указ главы кремля. По данным россиян, на сегодняшний день у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей. С помощью нового указа у путина предлагают начать обменивать их на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа "С".

"Сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы — это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам", — пояснили пропагандистам в российском Центрабанке.

Напомним, что по всему миру из-за полномасштабного вторжения в Украину сейчас остаются заблокированными более 400 миллиардов долларов (около 36 триллионов рублей) российских активов. Большая часть из них (около 300 миллиардов) сосредоточены в странах ЕС.

Украина уже давно борется за то, чтобы замороженные российские активы были переданы нашей стране в качестве компенсации за агрессию рф. Однако лидеры ЕС до сих пор так и не смогли достичь консенсуса в этом вопросе. Впрочем, как отмечает ZN, последние новости от наших партнеров свидетельствуют о позитивной тенденции — западные демократии соглашаются, что именно россия должна платить за долгосрочную реконструкцию Украины.

На саммите ЕС активно обсуждались два способа использования российских активов — передача Украине сверхприбылей из активов рф и налогов с таких прибылей.

россия же, естественно, постоянно упирается этому и заявляет, что это будет являться "кражей" и постоянно придумывает какие-то угрозы.

Вероятно, новым указом рф хочет подтолкнуть Европу пойти на компромисс и оставить Украину без денег.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США объяснили, как россия может восстановить Украину. По словам американских властей, нужный закон уже есть.