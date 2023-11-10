"А заміну вони назвуть?": українці бурхливо обговорюють заборону популярних медіасервісів

Думки, як завжди, розділилися

В Україні заборонили низку медіасервісів. Під заборону потрапили HDREZKA, KINOGO, Amediateka, Filmix та ще 12 російських відеосервісів, які використовували російські домени, рекламу для росіян та велися мовою агресора. Українці неоднозначно сприйняли цю інформацію.

"Телеграф" зібрав думки українців із цього приводу. Вони традиційно розділилися. Головний аргумент противників – в Україні немає рівноцінної альтернативи.

"А аналогічну заміну цим відеосервісам вони назвуть? Або кажете "ми заборонили ці відеосервіси, а ви є**ться як хочете", "Капець, немає слів!", "Які альтернативи?", "По-суті ніяких, тільки платні", "Альтернативи – зомбомарафет з українського ТБ", "А наші відео сервіси аналоги де? Ну, ось вам приклад ідіотизму!», — обурюються коментатори.

Інші, навпаки, підтримують цей крок та радіють, що російські відеосервіси заблокують. Також українці констатують, що багато хто з них є піратськими.

"Нарешті російську фігню залочать", "База як мінімум тому, що купа цих сервісів є піратськими", — пишуть прихильники заборони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні петиція про легалізацію еротики та порнографії набрала потрібну кількість підписів та отримала відповідь президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що законом заборонено розповсюдження порнографії, а критерії, за якими продукт визнається порнографічним, встановлюються виконавчим органом центральної влади, який відповідає за культуру.