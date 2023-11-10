"А замену они назовут?": украинцы бурно обсуждают запрет популярных медиасервисов

Мнения, как обычно, разделились

В Украине запретили ряд медиасервисов. Под запрет попали HDREZKA, KINOGO, Amediateka, Filmix и еще 12 российских видеосервисов, которые использовали русские домены, рекламу для россиян и велись на языке агрессора. Украинцы неоднозначно восприняли эту информацию.

"Телеграф" собрал мнения украинцев по этому поводу. Они традиционно разделились. Главный аргумент противников — в Украине нет равноценной альтернативы.

"А аналогичную замену этим видеосервисам они назовут? Или говорите "мы запретили эти видеосервисы, а вы е**тесь как хотите", "Капец, нет слов!", "Какие альтернативы?", "По-сути никаких, только платные", "Альтернативы – зомбомарафет по украинскому ТВ", "А наши видео сервисы аналоги где? Ну вот вам пример идиотизма!", — возмущаются комментаторы.

Другие, наоборот, поддерживают этот шаг и радуются, что российские видеосервисы заблокируют. Также украинцы констатируют, что многие из них являются пиратскими.

"Наконец русскую фигню залочат", "База, как минимум потому, что куча этих сервисов является пиратскими", — пишут сторонники запрета.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине петиция о легализации эротики и порнографии набрала нужное количество подписей и получила ответ президента Владимира Зеленского. Он отметил, что законом запрещено распространение порнографии, а критерии, по которым продукт признается порнографическим, устанавливаются исполнительным органом центральной власти, отвечающим за культуру.