Стало відомо, яке прізвище в Україні найпопулярніше

Носії найпопулярнішого призвища найчастіше проживають на заході України

Чеські лінгвісти проаналізували мільйони українських прізвищ і визначили найпоширеніше в країні. Лідером виявилося прізвище Мельник.

Виявилось, що його носії найчастіше проживають на заході України. Зараз Мельників – понад 174 тисячі, повідомляє ВСВІТІ.

На другому місці опинилося призвище Шевченко. Зараз людей з таким прізвищем можна зустріти у всіх регіонах країни. Примітно, що у 1990-ті саме Шевченки утримували першість.

На третьому місці розташувалося прізвище Бойко.

Крім того, лінгвісти з’ясували, що, наприклад, найпоширеніше прізвище у Польщі – Новак. У Німеччині багато людей з прізвищем Мюллер, в Італії – Россі, у Франції – Мартін, а в Англії – Сміт.

Раніше "Телеграф" повідомив, які прізвища викликають найбільші питання у мовознавців. Науковці не можуть пояснити, як виникли такі прізвища, як Цюзь, Гавдида, Шутурма. Цікавіше й те, що колись праукраїнців називали Куркою, Каретою, Молоком, Ліжком, але чому — досі не відомо. Більшість таких прізвищ є похідними від прізвиськ, але остаточна причина їхнього утворення досі не відома.