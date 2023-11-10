Стало известно, какая фамилия в Украине самая популярная

Носители популярной фамилии чаще всего проживают на западе страны

Чешские лингвисты проанализировали миллионы украинских фамилий и определили самое распространенное в стране. Лидером оказалась фамилия Мельник.

Выяснилось, что ее носители чаще всего проживают на западе Украины. Сейчас Мельников – более 174 тысяч, сообщает ВСВІТІ.

На втором месте оказалась фамилия Шевченко. Сейчас людей с такой фамилией можно встретить по всем регионам страны. Примечательно, что в 1990-е именно Шевченко удерживали первенство.

На третьем месте рейтинга расположилась фамилия Бойко.

Кроме того, лингвисты выяснили, что, например, самая распространенная фамилия в Польше – Новак. В Германии много людей с фамилией Мюллер, в Италии – Росси, во Франции – Мартин, а в Англии – Смит.

Ранее "Телеграф" сообщил, какие фамилии вызывают самые большие вопросы у языковедов. Ученые не могут объяснить, как возникли такие фамилии, как Цюзь, Гавдида, Шутурма. Интереснее и то, что когда-то праукраинцев называли Курицей, Каретой, Молоком, Кровать, но почему — до сих пор не известно. Большинство таких фамилий производны от прозвищ, но окончательная причина их образования до сих пор не известна.