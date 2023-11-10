"Дискусії є, підстав для конфліктів нема": історик спростував фейки про чвари між Зеленським та Залужним

Олександр Палій провів історичні аналогії та назвав формулу перемоги у війні

В Україні на сьогодні відсутні формальні чи фактичні підстави казати про існування якоїсь нібито суперечності між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Однак у світовій історії траплялися випадки конфліктів між главами держав та їхніми воєначальниками. Ба навіть були прецеденти, коли такі розбіжності і чвари допомагали перемагати у війні.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів історик і політолог Олександр Палій, коментуючи чутки про нібито якісь "тертя" Банкової із Залужним, і провів історичні аналогії.

— У нас складається така ситуація, що нема поразки, то й нічого особливо скиглити. Україна відвоювала величезну кількість територій, особливо на першому етапі війни з рф. Зараз "очищається" Чорне море від російського флоту. Тобто у нас все йде успішно (у воєнному плані. — Авт.), а відтак нема ні формальних, ні фактичних підстав для якихось конфліктів (між керівництвом держави й армії. — Авт.).

Якщо проводити історичні аналогії, то в демократичних країнах, як правило, вміли нормально "розрулювати" конфліктні ситуації. Наприклад, в Америці під час Громадянської війни були випадки, що президент США Авраам Лінкольн гостро дискутував з генералами, коли були проблеми на першому етапі воєнної кампанії. Але врешті вони нормально вийшли з цього протистояння, — зазначив експерт.

Він нагадав, що в США початок війни був дуже складний для Півночі, яка виступала проти рабства:

— Населення північних штатів становило 25 млн чоловік, Півдня — 9 мільйонів. Проте Південь мав воєнні успіхи завдяки грошам плантаторів, які наймали сильні загони. А Північ не могла цьому нічого протиставити, тому що воювало дуже багато простих людей (грубо кажучи, лісорубів). Однак на тлі внутрішніх конфліктів північні штати здолали цю ситуацію та врешті переломили хід війни.

Історик наголошує: як правило, керівництво демократичної країни зважає на суспільні потреби. Тож коли виникають дискусії (а їх безліч в будь-якій армії), демократичні держави дають їм раду значно краще за недемократичні.

— Наприклад, історія в росії з "Вагнером" і пригожиним пам'ятаємо ж, як закінчилась? Для України таке невластиво. І на противагу цьому бунту можна навести приклад ситуації в Америці під час Громадянської війни (суперечки Лінкольна з генералами. — Авт.).

Якщо згадувати Римську імперію, то там було безліч воєначальників — успішних і неуспішних, які піднімали неймовірну кількість повстань. Постійні бунти полководців були й у Візантійській імперії. Воєначальники, як тільки відчували за собою силу, починали бунтувати, деяких навіть превентивно страчували. Це був повний кошмар. Це відбувалось саме через те, що в таких державах не було демократії, була відсутня відповідальність і не існувало зв'язку з громадою. Слава Богу, у нас не так, — резюмував Олександр Палій.

Як повідомляв "Телеграф", днями росіяни запустили черговий фейк, у якому використали відеоряд із головнокомандувачем ЗСУ. На їхній фальшивці Валерій Залужний нібито звинувачує українську владу в загибелі свого помічника Геннадія Частякова і закликає до державного перевороту.