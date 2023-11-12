"Знак, що все буде добре": у кількох областях України бачили рідкісне небесне явище (фото та відео)

Свідками явища стали мешканці щонайменше трьох областей

В Україні помітили рідкісне природне явище. Його було видно одразу в кількох областях.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, над територіями півдня та сходу України красувалася подвійна веселка. Її свідками стали щонайменше мешканці трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Харківської.

Мешканці цих регіонів зараз активно діляться в мережі своїми відео, на яких зафільмовано вражаюче явище.

"Знак, що буде все добре", — коментує один із авторів відео.

Для довідки: подвійна веселка є досить рідкісним явищем. Веселку, яка з’являється над першою називають вторинною. Вона утворена світлом, відбитим у краплях двічі. У вторинній веселці "перевернутий" порядок кольорів — зовні фіолетовий, усередині червоний. Кутовий радіус вторинної веселки 50-53 °. Небо між двома веселками зазвичай помітно темніше, цю область називають смугою Олександра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що про багато регіонів України 12 листопада вирує потужний шторм. Він уже встиг навернути бід.