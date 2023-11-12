"Знак, что все будет хорошо": в нескольких областях Украины видели редкое небесное явление (фото и видео)

Свидетелями явления стали жители по меньшей мере трех областей

В Украине заметили редкое природное явление. Его было видно сразу в нескольких областях.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, над территориями юга и востока Украины красовалась двойная радуга. Её свидетелями стали по меньшей мере жители трех областей — Днепропетровской, Запорожской и Харьковской.

Жители этих регионов сейчас активно делятся в сети своими видео, на которых запечатлено впечатляющее явление.

"Знак, что будет все хорошо", — комментирует один из авторов видео.

Для справки: двойная радуга является довольно редким явлением. Радугу, которая появляется над первой называют вторичной. Она образована светом, отражённым в каплях два раза. Во вторичной радуге "перевёрнутый" порядок цветов — снаружи фиолетовый, внутри красный. Угловой радиус вторичной радуги 50—53°. Небо между двумя радугами обычно заметно более тёмное, эту область называют полосой Александра.

Напомним, ранее мы писали о том, что о многих регионах Украины 12 ноября бушует мощный шторм. Он уже успел наворотить бед.