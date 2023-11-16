Верховний суд знову відклав справу про банкрутство "Укрінкому"

Колегія суддів перенесла слухання для отримання наукової експертизи, хто саме може банкрутувати колишній банк

У середу, 15 листопада, у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду України (ВСУ) відбулось засідання по справі "Укрінбанку". В ході слухання сторони надали свої пояснення щодо спору, повідомляє журналіст "Телеграфу".

За підсумками слухання колегія суддів на чолі з суддею Костянтином Огородніком вирішила відкласти засідання для звернення до Науково-консультативної ради Верховного Суду за роз’ясненнями, чи може фінансова компанія здійснювати процедуру банкрутства колишнього банку, чи це може робити лише Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Наступне судове засідання у цій справі колегія призначила на 17 січня 2024 року.

Раніше спеціальна судова палата Касаційного господарського суду у складі ВСУ прийняла до розгляду резонансну справу щодо банкрутства ПАТ "Укрінком" (справа №913/266/20). Компанія була створена акціонерами ПАТ "УКРІНБАНК" під виглядом правонаступниці банку, хоча де-юре таке "правонаступництво" не передбачене вітчизняним законодавством.

Так, є певні ознаки, що таким чином ПАТ "Укрінком" намагається піти у контрольоване банкрутство і у такий спосіб уникнути розрахунків з кредиторами банку. Водночас рішення Великої палати Верховного Суду від 10 грудня 2019-го у справі №925/698/1 та Закон №590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", ухвалений у 2020 році, визначають, що припинення банком банківської діяльності можливе виключно у порядку, передбаченому Законом "Про банки і банківську діяльність" та Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Тобто, банківське законодавство не передбачає правонаступництво у разі ліквідації банку, а процедура виведення банку з ринку не може бути зупинена, у тому числі у випадку, якщо виведенням фінансової установи з ринку якимсь чином були порушені права власників і колишніх власників банку.

Зазначимо, сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Укрінбанк" станом на 01.09.2023 р. перевищує 3 млрд грн. Зокрема, державі не повернуто 1,8 млрд грн, виплачених вкладникам банку ФГВФО. Оскільки виплати гарантованого відшкодування Фонд здійснював за рахунок кредитних коштів, залучених у держави. Докладно про суть справи можна прочитати за посиланням.

Як повідомлялось, 24 грудня 2015-го Національний банк України ухвалив рішення "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "УКРІНБАНК" до категорії неплатоспроможних"; 25 грудня 2015 р. ФГВФО запровадив у банку тимчасову адміністрацію. На сьогодні вкладникам ПАТ "Укрінбанк" Фонд виплатив вже 1,76 млрд грн за рахунок коштів, запозичених у держави.

Також "Телеграф" писав, що у 2016-му колишні власники банку ініціювали декілька судових процесів з оскарження процедури його виведення з ринку, а 13 липня 2016 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) внесли зміни, якими юридичну особу ПАТ "УКРІНБАНК" перереєстрували як ПАТ "Укрінком" — небанківську юридичну особу за новою юридичною адресою. При цьому активи ПАТ "УКРІНБАНК" були виведені під контроль ПАТ "Укрінком", внаслідок чого розрахунки з кредиторами зупинились.