Верховный суд снова отложил дело о банкротстве "Укринкома"

Коллегия судей перенесла слушания для получения научной экспертизы, кто может банкротить бывший банк

В среду, 15 ноября, в Кассационном хозяйственном суде в составе Верховного Суда Украины (ВСУ) состоялось заседание по делу "Укринбанка". В ходе слушания стороны предоставили свои объяснения по спору, сообщает журналист "Телеграфа".

По итогам слушания коллегия судей во главе с судьей Константином Огородником решила отложить заседание для обращения в Научно-консультативный совет Верховного Суда за разъяснениями, может ли финансовая компания осуществлять процедуру банкротства бывшего банка, или это может делать только Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Следующее судебное заседание по этому делу коллегия назначила на 17 января 2024 года.

Ранее специальная судебная палата Кассационного хозяйственного суда в составе ВСУ приняла к рассмотрению резонансное дело банкротства ПАО "Укринком" (дело №913/266/20). Компания была создана акционерами ПАО "УКРИНБАНК" под видом правопреемницы банка, хотя де-юре такое "правопреемство" не предусмотрено отечественным законодательством.

Да, есть определенные признаки, что таким образом ПАО "Укринком" пытается пойти в контролируемое банкротство и таким образом избежать расчетов с кредиторами банка. В то же время решение Большой палаты Верховного Суда от 10 декабря 2019-го по делу №925/698/1 и Закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", принятое в 2020 году, определяют, что прекращение банком банковской деятельности возможно исключительно в порядке, предусмотренном Законом "О банках и банковской деятельности" и Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

То есть банковское законодательство не предусматривает правопреемство в случае ликвидации банка, а процедура вывода банка с рынка не может быть остановлена, в том числе в случае, если выводом финансового учреждения из рынка каким-либо образом были нарушены права собственников и бывших собственников банка.

Отметим, сумма акцептованных требований кредиторов ПАО "Укринбанк" по состоянию на 01.09.2023 г. превышает 3 млрд. грн. В частности, государству не возвращено 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам банка ФГВФЛ. Поскольку выплаты гарантированного возмещения Фонд производил за счет кредитных средств, привлеченных у государства. Подробно о сути дела можно прочитать по ссылке.

Как сообщалось, 24 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял решение "Об отнесении Публичного акционерного общества "УКРИНБАНК" к категории неплатежеспособных"; 25 декабря 2015 г. ФГВФЛ ввел в банке временную администрацию. На сегодняшний день вкладчикам ПАО "Укринбанк" Фонд выплатил уже 1,76 млрд грн за счет средств, заимствованных у государства.

Также "Телеграф" писал, что в 2016-м бывшие владельцы банка инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры его вывода с рынка, а 13 июля 2016 г. в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесли изменения, которыми юридическое лицо ПАО "УКРИНБАНК" перерегистрировали как ПАО "Укринком" — небанковское юридическое лицо по новому юридическому адресу. При этом активы ПАО "УКРИНБАНК" были выведены под контроль ПАО "Укринком", в результате чего расчеты с кредиторами остановились.