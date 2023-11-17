В Україні знайшли нове місце видобутку газу: проби показали рекордний за 20 років обсяг

Нове родовище газу вважають перспективним

Компанія "Укргазвидобування" відкрила перспективне місце видобутку газу на заході України у мезозойському газоносному комплексі Карпат. Раніше це родовище газу вважалося виснаженим.

Про це розповіли у пресслужбі компанії. Пробна свердловина показала найвищий приплив газу за останні 20 років для цього регіону.

Нову свердловину глибиною 1600 м пробурили, щоб дослідити виснажене родовище. Проте за добу вдалося отримати приплив газу з дебітом понад 200 тис. куб. м. Рекордні показники вдалося отримати за допомогою сучасних технологій, особливо бурового верстата "Іван Богун".

"Результат цієї свердловини та в цілому роботи на старих родовищах компанії демонструє ефективність використання сучасних технологій і нових підходів до інтерпретації даних. Західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів, який підтверджується результатами сусідніх країн. Зараз ми посилюємо діяльність у цьому регіоні, зокрема щодо впровадження нових технологій та залучення інвестицій", — сказав в. о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачов.

Перед тим, як закласти свердловину, провели сейсморозвідувальні 3D-дослідження. Наразі фахівці планують розширити технологічні можливості, щоб збільшити продуктивність свердловини. У ній вже знайшли перспективні родовища газу, де хочуть пробурити нові свердловини.

"Результати випробування дозволять оцінити запаси нового покладу. Вдячний нашим фахівцям департаменту геологорозвідки Карпатського регіону, "УкрНДІгазу" та "Львівгазвидобування", які розробили та втілили цей проєкт", – зазначив директор з розвідки та розробки "Укргазвидобування" Максим Вітик.

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